Во Всеволожском районе дан старт ежегодным семинарам по профилактики коррупции

Основная цель семинаров — профилактика и минимизация нарушений при исполнении служащими и депутатами требований антикоррупционного законодательства.

В ходе семинаров служащим и депутатам подробно расскажут об изменениях федерального законодательства, о порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также уведомлений об отсутствии сделок. Будут освещены типичные нарушения, выявляемые при проведении антикоррупционных проверок.

Встречи пройдут во всех администрациях районах Ленинградской области. Сегодня семинар проведен во Всеволожске. 14 марта семинар по декларационной кампании 2023 года будет проведен в Волхове с участием представителей Волховского, Бокситогорского, Лодейнопольского, Подпорожского и Тихвинского районов, 15 марта — в Тосно для Тосненского, Гатчинского, Киришского и Ломоносовского районов, 16 марта — в Волосово для Волосовского, Кингисеппского, Лужского и Сланцевского районов и Сосновоборского городского округа.

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Напомним, что в начале февраля был задержан и отправлен под стражу зампред комитета по строительству Ленобласти Сергей Шалыгин по делу о взятке. Вскоре были уволены главы сразу двух областных комитетов. А в администрациях Всеволожского района и Свердловского поселения прошли обыски по коррупционному делу. Главу Киришского района задержали за превышение должностных полномочий.

9 декабря проходит Международный день борьбы с коррупцией, который появился в 2003 году благодаря подписанию Конвенции ООН против коррупции и с тех пор проходит ежегодно. Что такое коррупция? Как с ней борются на высшем уровне? Какие действия может предпринять обычной человек, чтобы минимизировать ее влияние и почему это важно, рассказывает ivbg.

Сможете ли вы противодействовать коррупции — можно узнать благодаря небольшому тесту.