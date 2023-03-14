Иномарку, угнанную у жительницы Выборга перед 8 марта, нашли на обочине в Петербурге

Как сообщал ivbg.ru, в полицию Выборгского района 7 марта около 17:30 обратился 31-летний житель Выборга, который обнаружил пропажу черного Volvo XC90 его 36-летней супруги.

Внедорожник 2015 года выпуска был припаркован возле магазина на улице Транспортной. С замками угонщик справился примерно за 20 минут. Материальный ущерб автовладелицы составил 2 миллиона рублей.

А 12 марта росгвардейцы, находясь на маршруте патрулирования на улице Академика Харитона в Санкт-Петербурге, заметили на обочине, ведущей к лесополосе, угнанный Volvo XC90.

В иномарке, как и поблизости, никого не обнаружили. На место прибыли полицейские. Обстоятельства происшествия устанавливаются.