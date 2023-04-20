Весеннюю уборку здания на улице Киргетова организует 26 апреля региональный комитет общественных коммуникаций

«Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поддержал наше предложение о создании в будущем правительственном квартале в Гатчине Дома НКО. Ждем на субботник всех представителей некоммерческих организаций. Вместе будем развивать эти начинания и делиться опытом!» — отметила председатель комитета общественных коммуникаций Екатерина Путронен.

Здание на улице Киргетова, 3, которое в будущем станет Дом для НКО Ленобласти, является одним из старейших сохранившихся домов дореволюционной деревянной Гатчины, построенным в середине 19 века. Участникам субботника предстоит навести порядок вокруг и внутри здания.

10 апреля в Ленобласти стартовал месячник субботников. Любой житель Ленобласти сможет запланировать здесь проведение своего субботника и рассказать о нем. Благодаря карте значительно упростится процесс организации субботников. По числу записавшихся жителей можно будет подготовить необходимый инвентарь.

Напомним, что с 24 апреля стартует второй этап субботников — это уборка мемориалов, памятных мест, воинских захоронений. В зависимости от погодных условий старт субботников в разных районах может меняться. В этом году хештег весенней уборки — #субботник47.

Также субботники пройдут в рамках акции «Сад Памяти». В 2021 году по всей Ленинградский области акция «Сад памяти» заняла 86 гектар земли и стала домом для 217 тысяч деревьев.