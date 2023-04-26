На Петроградской стороне после аварии и часа во тьме снова загорелся свет

Технологические нарушения работы оборудования полностью устранены.

Электроснабжение полностью восстановили на Петроградской стороне после часового блэкаута — сообщают Невские Новости.

Специалисты «Россети Ленэнерго» исправили неполадки в работе оборудования в Петроградском районе Северной столицы после аварии на одноименной набережной днем 26 апреля.

Жители жаловались на отсутствие света в зданиях на Плуталовой и Бармалеевой улицах, а также нерабочие светофоры на пересечении Большого проспекта Петроградской стороны с Ординарной улицей.

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Ранее стало известно, что в Рощино проверили радиоактивный фон после обнаружения колб с надписями «Кобальт-60, опасно, радиоактивно».