В городах Ленобласти проверили состояние общественных пространств после зимы

Специалисты комитета по ЖКХ в апреле проверили площадки в Гатчине, Волосово, Заклинье, Сланцах, Кингисеппе.

«По поручению губернатора Ленинградской области специалисты нашего комитета и Центра компетенций вместе с местными администрациями проводят оценку состояния объектов после зимы. При обнаружении нарушений доводят информацию до подрядчика, чтобы все они были исправлены по гарантии. Нарушения есть, но в основном незначительные и легко устранимые», — рассказал председатель комитета по ЖКХ Александр Тимков.

В апреле специалисты проверили больше 20 объектов: в Луге, Заклинье, Гатчине, Сланцах, Сосновом Бору, Пикалево и других населённых пунктах. В мае работа продолжается: в плане выездов — Тосненский, Всеволожский, Киришский, Кировский, Выборгский, Приозерский, Лодейнопольский и Подпорожский районы. Сегодня специалисты проверяют набережную Свири в Лодейном Поле.

В Ленобласти сейчас продолжается голосование за новые объекты благоустройства — на портале можно выбрать дизайн-проекты, которые будут реализованы в 2024 году.

Отметим, что Ленобласть третий год подряд становится лучшей по благоустройству. Всего в Ленобласти в 2021 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустраивается 77 парков, скверов, площадей, набережных, многофункциональных спортивных и детских площадок. В 2022 — столько же территорий. В 2023 году в Ленобласти будет благоустроено 107 общественных территорий в 105 муниципальных образованиях, на эти цели выделят 2 млрд рублей.

Кроме того победителями Всероссийского конкурса лучших проектов “Малые города и исторические поселения” стали в 2020 году четыре города: Выборг, Гатчина, Луга и Сосновый Бор. На федеральном уровне в 2020 году победили семь городов: Сосновый Бор, Гатчина, Волхов, Кириши, Сясьстрой, Новая Ладога и Ивангород. В 2021 году пять городов одержали победу, что привлекло в Ленобласть 320 млн руб. из федерального бюджета.