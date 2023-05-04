Избирательное законодательство Ленобласти приведено в соответствие с федеральным

В Ленинградской области законодательно закрепили право голосовать дистанционно через «Госуслуги». В ходе заседания ЗакСа рассмотрели предложения внести поправки в закон об административно-территориальном устройстве, предусматривающем возможность перехода к системе муниципальных округов.

Как сообщает вице-губернатор по внутренней политике Анна Данилюк, в ходе сессии рассмотрели 16 предложений. Для жителей Ленинградской области расширены возможности и доступность участия в голосовании.

«Система «Госуслуги» за более чем 10 лет показала свою эффективность и надежность работы, а также защищенность данных. Развитие альтернативных площадок с помощью цифровых сервисов и повсеместное их применение в нашей жизни, в том числе и для реализации гражданами своих конституционных прав, это реальность нашей цифровой эпохи и закономерное развитие современного государства», – отметила Анна Данилюк