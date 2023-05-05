На Синявинских высотах высадили геоглиф в виде слова «ИСКРА» из 400 сосен

Рощу-геоглифа высадили к 80-летию прорыва блокады Ленинграда Александр Дрозденко, местные жители и областные НКО.

Слово «ИСКРА», высаженное из 1,5 метровых сосен, будет видно с высоты птичьего полёта. Это дань памяти региона к 80-летию прорыва блокады Ленинграда и знаменитой наступательной операции. Прошла высадка деревьев в рамках акции «Сад памяти».

«Мы высадили деревья, которые посвящены операции «Искра». Думаю, когда сад разрастется, то это будет видно с большой высоты. Мы используем наши ленинградские саженцы из Сосновского питомника. Считаю, что такие акции должны быть ежегодными. У нас в Ленинградкой области много памятных мест», — отметил Александр Дрозденко.

Ранее мы сообщали, что у Синявских высот в Кировском районе поисковики обнаружили детали другого штурмовика Ил-2. По номерам мотора поисковики выяснили, что самолет был сбит 15 сентября 1943 года. В 2022 году на Синявинских высотах с почестями похоронили останки 576 и 145 красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.

В 2021 году по всей Ленинградский области акция «Сад памяти» заняла 86 гектар земли и стала домом для 217 тысяч деревьев. Центральная акция состоялась в мае на территории Всеволожского лесничества у памятника девушкам-лесорубам. Девушки трудились на заготовке дров для блокадного Ленинграда. Они погибли во время артиллерийского обстрела в 1942 году.