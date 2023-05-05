Сотрудники комитет по природным ресурсам и управление лесами посадили 50 вишнёвых деревьев у памятника девушкам-лесорубам во Всеволожском лесничестве.

В годы Великой Отечественной Войны в лесу у поселка имени Свердлова работал женский отряд лесозаготовителей, которые поставляли топливо на ТЭЦ «Красный Октябрь» для производства тепла и электричества блокадному Ленинграду. В 1942 году лагерь был разбомблен, погибли 10 девушек-лесорубов.

Сегодня над захоронением шефствует управление «Ленобллес», лесники установили новый памятник.

В 2021 году по всей Ленинградский области акция «Сад памяти» заняла 86 гектар земли и стала домом для 217 тысяч деревьев. Центральная акция состоялась в мае на территории Всеволожского лесничества у памятника девушкам-лесорубам. Девушки трудились на заготовке дров для блокадного Ленинграда. Они погибли во время артиллерийского обстрела в 1942 году.