В Петербурге День Победы завершится праздничным салютом

Автор: Гузель Галимова
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В Петербурге празднование Дня Победы завершится праздничным салютом, который запустят у стен Петропавловской крепости.

Залпы прозвучат в Петроградском районе в 22:00.

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