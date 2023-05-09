В Петербурге День Победы завершится праздничным салютом

В Петербурге празднование Дня Победы завершится праздничным салютом, который запустят у стен Петропавловской крепости.

Залпы прозвучат в Петроградском районе в 22:00.

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Сегодня по всей России прошли сотни мероприятий, посвященных 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Предлагаем вспомнить, как прошло 9 мая в Ленобласти и Петербурге.