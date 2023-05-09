В Петербурге День Победы завершится праздничным салютом

В Петербурге празднование Дня Победы завершится праздничным салютом, который запустят у стен Петропавловской крепости.
Залпы прозвучат в Петроградском районе в 22:00.
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