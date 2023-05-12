Директор ООТП Ленобласти проведет экскурсию по «Линдуловской роще»

Мероприятие будет приурочено к Году Команды Знаний. «Линдуловская роща» станет первой ООТП, по территории которой пройдет экскурсия
Первая экскурсия в заказнике «Линдуловская роща» пройдет 16 мая. Встреча экскурсантов — в 11.00 у информационного стенда входной арки экологического маршрута «Лиственничная роща».
Как рассказали в администрации Ленобласти, экскурсии будут проводить специалисты дирекции ООПТ Ленинградской области, экологи, краеведы. Они расскажут об истории создания заповедных зон, о животном и растительном мире заказников, памятников природы и природных парков.
Напомним, что в Ленобласти на данный момент открыто 48 ООПТ, на их территориях оборудовано 39 экологических маршрутов. Всего же по программе «47 гарантий» в Ленобласти должно быть создано 47 экскурсионных маршрутов, некоторые из которых будут снабжены аудиогидами. Ознакомится со всеми ООПТ Ленобласти можно на сайте. Также на сайте представлена подробная информация о каждой ООПТ, об экологических маршрутах, проходящих по этим территориям, уникальные фотографии, видео и публикации, посвященные природе Ленинградской области.
2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника, а в Ленинградской области — Годом команды знаний, к которому уже присоединились ЛГУ им. Пушкина, Университет им. Герцена и Гатчинский ВУЗ.