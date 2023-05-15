Минпросвещения России разрабатывает новый словарь по русскому языку

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Минпросвещения РФ разрабатывает новый словарь в рамках закона о защите русского языка. Об этом заявил глава министерства Сергей Кравцов.

«Мы сегодня готовим новый словарь, там у нас реализация закона по русскому языку, который был принят о защите русского языка. В рамках этого закона мы должны принять доработанные словари, тоже эту работу мы завершаем», — сказал министр.

Ранее Путин подписал закон о защите русского языка от необоснованных заимствований. Закон ограничивает использование иностранных слов, за исключением не имеющих аналогов в русском языке.

Вам будет интересно
Минпросвещения России разрабатывает новый словарь по русскому языку словарь по русскому языку, Минпросвещения
Орфографический словарь русского языка пополнился тремя новыми словам
Орфографический словарь Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН пополнился тремя новыми словами. Информация об обновлении содержится на портале словаря ИРИ...
06.03.2023 278
Автор