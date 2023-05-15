Минпросвещения России разрабатывает новый словарь по русскому языку

Минпросвещения РФ разрабатывает новый словарь в рамках закона о защите русского языка. Об этом заявил глава министерства Сергей Кравцов.

«Мы сегодня готовим новый словарь, там у нас реализация закона по русскому языку, который был принят о защите русского языка. В рамках этого закона мы должны принять доработанные словари, тоже эту работу мы завершаем», — сказал министр.

Ранее Путин подписал закон о защите русского языка от необоснованных заимствований. Закон ограничивает использование иностранных слов, за исключением не имеющих аналогов в русском языке.