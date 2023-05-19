Проект благоустройства уже выбрали больше 100 тысяч ленинградцев. А вы проголосовали?

У жителей Ленобласти осталось полторы недели, чтобы проголосовать за новый облик популярных общественных пространств.

В Ленобласти до 31 мая продолжается голосование за новые объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» — на портале можно выбрать дизайн-проекты, которые будут реализованы в 2024 году.

Сейчас в лидерах голосования по числу жителей в процентном соотношении от всего населения города — проекты в Янино-1, Подпорожье, Луге, Отрадном, Приозерске и Пикалево. В аутсайдерах пока что — Мурино, Сясьстрой, Новое Девяткино, Кудрово, Лодейное Поле и Гатчина.

«За неделю 20 тысяч человек проголосовали за проекты благоустройства в 29 городах нашего региона. В целом с 15 апреля выбор сделали 108 тысяч активных граждан. До конца голосования осталось чуть больше недели, поэтому приглашаю всех ленинградцев от 14 лет определить, какими станут места, где они будут проводить свободное время», — подчеркнул зампредседателя правительства по строительству и ЖКХ Евгений Барановский.

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Отметим, что Ленобласть третий год подряд становится лучшей по благоустройству. Всего в Ленобласти в 2021 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустраивается 77 парков, скверов, площадей, набережных, многофункциональных спортивных и детских площадок. В 2022 — столько же территорий. В 2023 году в Ленобласти будет благоустроено 107 общественных территорий в 105 муниципальных образованиях, на эти цели выделят 2 млрд рублей.

Кроме того победителями Всероссийского конкурса лучших проектов “Малые города и исторические поселения” стали в 2020 году четыре города: Выборг, Гатчина, Луга и Сосновый Бор. На федеральном уровне в 2020 году победили семь городов: Сосновый Бор, Гатчина, Волхов, Кириши, Сясьстрой, Новая Ладога и Ивангород. В 2021 году пять городов одержали победу, что привлекло в Ленобласть 320 млн руб. из федерального бюджета.