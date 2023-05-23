В Красном Бору сожгли два дома за ночь

В поселке Красный Бор Тосненского района расследуют два уголовных дела о поджоге. Ночью 22 мая там сгорели сразу два частных двухэтажных дома.
Первый коттедж на проспекте Энгельса принадлежал 20-летнему молодому человеку. Владельцем второго дома являлся 29-летний мужчина. Постройки подожгли в одно и тоже время – в период с 02:00 до 02:30.
В результате пожара двухэтажные деревянные коттеджи выгорели полностью. Материальный ущерб устанавливается. По факту поджогов заведено уголовное дело.
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21.05.2023 484