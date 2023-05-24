Экспертов для оценки проектов от СОНКО выбрали в Ленобласти

Имена экспертов, для сохранения объективности и бескомпромиссности, не разглашаются.

«Это второй в 2023 году конкурс грантов и первый в истории области муниципальный грант социально ориентированным некоммерческим организациям. Его особенность в том, что оценивать заявки будут не только специалисты по общественным проектам, но и специалисты из районов, которые знают специфику и потребности территорий», ― рассказал Николай Емельянов.

Каждый социальный проект с 26 мая по 8 июня будут оценивать 3 эксперта ― один региональный и двое ― муниципальных. Они будут выставлять от 0 до 10 баллов по каждому показателю. На основании оценок экспертов комитетом общественным коммуникаций будет сформирован рейтинг заявок по каждому направлению.

Как уже ранее писал ivbg.ru, для того, чтобы быть в курсе актуальных новостей, информации о реализуемых проектах СО НКО, мерах поддержки и многом другом, рекомендуем подписаться на группу в ВКонтакте «Объединение НКО в Ленинградской области«.

Напоминаем, что Ресурсный центр «ВМЕСТЕ» оказывает БЕСПЛАТНУЮ поддержку для СО НКО и инициативных граждан Ленобласти по работе с конкурсными заявками (в том числе рекомендации по улучшению не выигранных заявок), реализации проектов и отчетности по ним, а также иным вопросам связанным с деятельностью НКО.

Для получения поддержки необходимо:

1. Заполнить форму

2. Дождаться пока с вами свяжутся (обработка заявок может занять 2-3 дня)

3. Получить поддержку.

Ресурсный благотворительный центр «Штаб Квартира» предоставляет бесплатные услуги для НКО от образовательных программ повышения квалификации, до фотосессий проекта, видеосопровождения, юридических консультаций и даже готово предоставить помещение в СПб для проведения мероприятий.