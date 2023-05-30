Северная столица обогнала даже Москву.

Санкт-Петербург признан лучшим городским брендов из городов страны, свидетельствует рейтинг Brand Finance City Index.

Северная столица с 62,9 баллами заняла 61-е место, обогнав Москву, которой отвели 63-ю строчку рейтинга. Суммарно в список попали 100 городов. Мегаполисы оценивали по популярности среди туристов, уровню комфорта и наличию условий для дистанционной работы и учебы. Первые строчки заняли Лондон, Нью-Йорк, Париж и Лос-Анджелес.

Ранее сообщалось, что Ленобласть вошла в тройку субъектов СЗФО по росту зарплат в строительстве.