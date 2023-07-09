В Анапе и Сочи закрыли пляжи

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Власти Сочи ввели запрет на купание в Черном море до 11 июля, сообщили представители городского департамента курортов, туризма и потребительской сферы.

Купание запретили в связи со штормом на море и риском образования смерчей на участке Магри — Веселое до конца суток 10 июля. На пляжах установили красные флаги, которые означают, что в воду заходить опасно.

Администрация Анапы также продлила ограничения: там их ввели еще в субботу, 8 июля. Однако там запрет будет действовать до тех пор, пока стихия не успокоится.

Вам будет интересно
В Анапе и Сочи закрыли пляжи Сочи, запрет на купание, Анапа
АТОР: самыми популярными направлениями у россиян в июле стали Кубань, Абхазия и Крым
Российские туристы в июле 2023 года массово устремились на Кубань, в Абхазию и Крым. Уточняется, что 40% бронирований туров приходятся на...
04.07.2023 124

Спасатели рекомендовали жителям и туристам следовать мерам предосторожности и временно отказаться от посещения пляжей. Запрет снимут после изменения погодных условий и отсутствия шторма.

Автор