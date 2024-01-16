Песков не стал отвечать на вопросы о возможных санкциях китайских банков против России и здоровье Набиуллиной

Как сообщал ivbg.ru со ссылкой на Bloomberg, китайские банки могут ввести ограничения в отношении российских клиентов после угроз со стороны США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, есть ли у России альтернативные планы проведения финансовых операций с Китаем.

«Это весьма чувствительная сфера, и вряд ли кто-то возьмется о ней рассуждать. Поэтому не нужно этого ожидать», – сказал Дмитрий Песков (цитата по «Коммерсанту»).

Также пресс-секретарь президента не стал комментировать сообщения о состоянии здоровья председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

«Я не считаю уместным этот вопрос на нашем конференц-колле. Это абсолютно личная информация. Состояние здоровья мы не имеем ни возможности, ни желания комментировать», – ответил Дмитрий Песков на вопросы журналистов