Военный эксперт назвал страну Европы, где США могут разместить ядерное оружие

Автор: Анастасия Щербакова
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Данная мера станет ответом на размещение Россией своих ядерных сил в Белоруссии. 

Чешский военный эксперт Лукаш Визингр считает, что США может поставить свое ядерное оружие в Польшу. Это станет ответной мерой на размещение Россией в Белоруссии своих ядерных сил.

(Варшава. — Прим. ред.) и сама уже сообщила, что хочет участвовать в программе «Совместные ядерные миссии НАТО». Это решение было принято в ответ на заявление Москвы о размещении ядерного оружия в Белоруссии. Таким образом, Польша рассчитывает, что это произойдет в ближайшее время, — цитирует эксперта РИА Новости.
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21.01.2024 1253
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