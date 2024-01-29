Военный эксперт назвал страну Европы, где США могут разместить ядерное оружие

Данная мера станет ответом на размещение Россией своих ядерных сил в Белоруссии.

Чешский военный эксперт Лукаш Визингр считает, что США может поставить свое ядерное оружие в Польшу. Это станет ответной мерой на размещение Россией в Белоруссии своих ядерных сил.

(Варшава. — Прим. ред.) и сама уже сообщила, что хочет участвовать в программе «Совместные ядерные миссии НАТО». Это решение было принято в ответ на заявление Москвы о размещении ядерного оружия в Белоруссии. Таким образом, Польша рассчитывает, что это произойдет в ближайшее время, — цитирует эксперта РИА Новости.