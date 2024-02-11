Названа ягода, которая улучшает настроение и повышает тонус всего за 4 дня

Автор: Анастасия Щербакова
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Исследования показывают, что витамин С в составе киви гораздо быстрее улучшает физическое и психологическое состояние человека, чем витаминные комплексы в виде таблеток.

Учёные из Новой Зеландии провели исследование, как витамин С влияет на самочувствие и психологическое благополучие людей. Всего в эксперименте приняли  участие 155 человек в возрасте 18-35 лет.

Испытуемых разделили на 3 группы. Одни принимали таблетки с 250 мг витамина С, другие — плацебо, а третьим выдавали — по 2 киви ежедневно.

В итоге участники эксперимента из последней группы заметили улучшение настроения и тонуса уже на 4-й день. Тем временем эффект от таблеток был зафиксирован гораздо позже, пишет «Доктор Питер».

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