В Сланцах 41 дом остался без воды

Также под аварийное отключение попали социально значимые объекты города.
Жители микрорайона Лучки города Сланцы 14 февраля остались без холодной воды. В администрации района заявили, что отключение аварийное. Сотрудники Сланцевского ПУ устраняют технические проблемы на трубопроводе. При этом время окончания работ пока неизвестно.
Под отключение в общей сложности попали 41 многоквартирный дом, один частный и еще шесть социальных объектов.
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13.02.2024 54