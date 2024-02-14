В Сланцах 41 дом остался без воды

Также под аварийное отключение попали социально значимые объекты города.

Жители микрорайона Лучки города Сланцы 14 февраля остались без холодной воды. В администрации района заявили, что отключение аварийное. Сотрудники Сланцевского ПУ устраняют технические проблемы на трубопроводе. При этом время окончания работ пока неизвестно.

Под отключение в общей сложности попали 41 многоквартирный дом, один частный и еще шесть социальных объектов.