Строительство центра протезирования и реабилитации во Всеволожске глава Ленобласти обсудил с компанией «Бионика 2.0»

Сегодня, 20 февраля, Александр Дрозденко провел рабочую встречу с руководством компании «Бионика 2.0», занимающейся производством протезов рук и ног

Как подчеркнул на встрече глава 47 региона, сейчас правительству Для создания центра протезирования и реабилитации во Всеволожске надо решать одновременно множество вопросов и задач: земельные, строительные, производственные и медицинские.

«Но собрать профессиональную и заинтересованную команду – вопрос приоритетный. Коллеги имеют серьезный опыт по протезированию и заинтересованы в сотрудничестве в Ленобластью», — отметил Александр Юрьевич.

Ранее глава Ленобласти побывал на заводе «Белорусского протезно-ортопедического восстановительного центра». Вместе с Александров Юрьевичем на производстве побывала его супруга Ирина Дрозденко — директор Мультицентра социальной и трудовой интеграции, который был создан по ее инициативе. Опыт будет полезен в контексте предстоящего создания в Ленинградской области Центра протезирования и реабилитации для ветеранов СВО. Как отметил глава 47 региона, он лично будет просить белорусскую сторону на этапе «сборки» центра в Ленобласти направить в помощь специалистов.