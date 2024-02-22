21 февраля в Москве была вручена медаль общественного признания отцу погибшего на СВО бойца Ивана Иванина.

Торжественное вручение прошло в Общественной палате РФ города Москвы. Юрию Алексеевичу Иванину выдали медаль общественного признания «Отец солдата». Мероприятие приурочили ко Дню защитников Отечества.

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На лицевой стороне награды отчеканены силуэты отца и сына – символ преемственности поколений и верности своему долгу. На другой стороне – слова признательности родителям, достойно воспитавших защитников родины.

Медалью награждали мужчин-отцов, чьи дети проявили мужество, отвагу, самоотверженность или героизм при выполнении боевого задания в ходе спецоперации.

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«ТАСС» пишет, что награды на первой церемонии вручения получили более 40 отцов участников СВО.

Напомним, что Иван Иванин родился в Выборге, окончил местную школу №13, учился в Выборгском филиале ЛГУ имени А.С. Пушкина. Он находился в зоне спецоперации с самого её начала. В марте получил ранение, однако после восстановления вновь отправился на передовую. Погиб в возрасте 23 лет. Был награжден медалью «За отвагу». Церемония прощания с бойцом прошла в выборгском Дворце культуры.