В 13-й по счету список санкций Евросоюза против России включили 27 предприятий.

В новом санкционном пакете оказались и организация из Петербурга. Это АО «Ленинградские лазерные системы», которая занимается оптовой торговлей электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями. А также петербургское научно-производственное объединение «Базальт», которое, по мнению ЕС, производит оружие и извлекает из этого выгоду, пользуясь поддержкой российского государства.

Также в списке четыре предприятия из Китая, компании из Индии, Шри-Ланки, Казахстана, Таиланда, Турции и Сербии. В документе говорится, что все они имеют какие-либо связи с военно-промышленным комплексом России.

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На сегодняшний день уже насчитывается более 600 российских компаний, против которых действуют санкции ЕС.