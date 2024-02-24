В 13-й по счету список санкций Евросоюза против России включили 27 предприятий.
В новом санкционном пакете оказались и организация из Петербурга. Это АО «Ленинградские лазерные системы», которая занимается оптовой торговлей электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями. А также петербургское научно-производственное объединение «Базальт», которое, по мнению ЕС, производит оружие и извлекает из этого выгоду, пользуясь поддержкой российского государства.
Также в списке четыре предприятия из Китая, компании из Индии, Шри-Ланки, Казахстана, Таиланда, Турции и Сербии. В документе говорится, что все они имеют какие-либо связи с военно-промышленным комплексом России.
На сегодняшний день уже насчитывается более 600 российских компаний, против которых действуют санкции ЕС.