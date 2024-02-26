На прошедших выходных МЧС РФ в своём официальном Telegram-канале опубликовало видео, где спасатели занимались вызволением рыбаков с оторвавшейся льдины, которую уносило от берега в Северной столице. Подобное происходит каждую весну. Несмотря на опасность, любители активного отдыха продолжают выходить на тающий лёд. Почему это происходит и какие меры безопасности обязательны, рассказывает ivbg.

В сообщении ведомства отмечалось, что 25 февраля в акватории Финского залива в Санкт-Петербурге на оторвавшейся льдине оказались 35 человек. На место ЧП оперативно прибыли спасатели МЧС на двух судах, оборудованных воздушными подушками. Любители активного отдыха отделались испугом.

Отметим, что в соответствии с постановлением правительства Петербурга, с 15.11.2023 по 15.04.2024 выход на лёд водных объектов Финского залива запрещён. В виде исключения значится: «Установить периоды с 15.11 2023 по 15.01.2024 и с 15.03.2024 по 15.03.2024, в течение которых запрещается выход на ледовое покрытие Финского залива, водоёмов, расположенных на территории Санкт-Петербурга». Сотрудники МЧС напоминают жителям и гостям города, что за нарушение грозит штраф в размере от одной до пяти тысяч рублей.

В Ленобласти выезд и выход на лёд акватория региона также сейчас запрещён.

В чём опасность выхода на лёд?

Во-первых, февраль 2024 года выдался очень тёплым. Пришла оттепель. Плюсовые температуры держатся даже ночью. В связи с этим прогулки по талому льду представляют опасность.

Во-вторых, Финский залив подвержен влиянию ветров. Особенно это касается той части водоёма, которая расположена за дамбой. На этом участке в случае неблагоприятных направлений и сильных порывов ветра отрыв ледовых пластов — закономерное явление. К сожалению, именно здесь есть шанс получить приличный улов корюшки, которой так славится Северная столица.

Промысел традиционно начинается ранней весной. В этот период рыба идёт на нерест. Температура воды при этом обычно достигает четырёх градусов. Корюшку вылавливают в Неве, Ладожском озере и Финском заливе. Ажиотаж приходится на середину апреля и продолжается до середины мая.

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Любовь к рыбной ловле зачастую перевешивает чувство самосохранения. Поэтому отсюда появляется ещё один «подводный камень». Иногда рыбаки располагаются вблизи фарватеров, где проходят караваны кораблей, ломающие ледовый покров. Это также может стать причиной чрезвычайной ситуации.

Почему, зная об опасности, рыбаки продолжают выходить на лёд?

Причин этому несколько. Доктор исторических наук, рыбак с сорокалетним стажем, автор книг о рыбалке Александр Оришев пояснил, что самый удачный клёв в период зимней рыбалки выпадает на время первого и последнего льда. Поэтому любители рыбной ловли стремятся конкретно на них, попадая в неприятные ситуации.

Некоторые рыбаки, занимаясь любимым хобби в опасный период, испытывают адреналин от процесса. Кто-то даже гордиться тем, что смог сам выбраться после ухода под воду. Другие считают количество раз, когда их спасали сотрудники МЧС. Такие люди часто сравнивают вызволение на вертолёте с воздушными подушками. Последние обычно проигрывают в аналогии.

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А есть те, кто просто не задумывается о том, что выход на лёд может стать последним событием в жизни. Заядлые рыбаки, ступая на лёд, удовлетворяют свои потребности: хобби, отдых, общение с людьми и природой. Также имеет место азарт рыбака от улова. Всё это для них значимо и естественно, как для любого другого человека — поездка на такси, поход в магазин и прочее. Мы же, совершая такие простые действия, не задумываемся, что поездка может закончиться аварией, а поход в магазин — сломанной рукой, просто делаем. Также любители рыбалки оказываются в опасных ситуациях, совсем не рассчитывая на такой исход. Весной их интерес к любимому делу подогревается скорым окончанием сезона, которое подкрепляется истинно русским «авось пронесёт».

Только не стоит всех рыбаков сгребать под одну гребёнку. Существуют и сознательные личности, у которых инстинкт самосохранения срабатывает в нужном ключе. В весеннюю ловлю многие берут с собой пешню, проверяя каждый следующий шаг. На опасные участки не заходят.

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Безопасным считается ледовое покрытие толщиной от пяти сантиметров. Самым крепким — чистый лёд и у обрыва берега. А вот опасность исходит от ледового покрова молочного оттенка, а также от того участка, где имеются кольцевые трещины.

Меры безопасности на льду

Перед рыбалкой необходимо ознакомиться с прогнозом погоды, обратив особое внимание на силу ветра и его направление, а также прочитать последние данные от МЧС.

Выход на лёд следует совершать только в светлое время суток. Человек должен быть полностью трезв и чувствовать себя хорошо. При недомоганиях, болях и обострениях хронических заболеваний поход лучше отложить до момента выздоровления.

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На льду запрещается:

выходить на него в одиночку или собираться в одном месте большой группой;

находиться в опасной зоне или на участке, который огорожен знаками безопасности;

пробовать лёд на прочность ударом ноги;

пробивать много лунок на ограниченной площади;

распивать спиртные напитки.

Важные нюансы в момент нахождения на ледовом покрытии: