«Дары природы» увеличили свой тепличный комплекс во Всеволожском районе

Глава Ленобласти Александр Дрозденко проверил, как «трудятся» шмели из Воронежа и энтомофаги из Белгорода и Волгограда в новых теплицах «Дары природы»
Помимо трехсот сотрудников тепличного комплекса площадью более 20 гектаров, на замену шмелей и маты из Голландии пришли шмели из Воронежа и энтомофаги из Белгорода и Волгограда, которые защищают урожай от вредителей.
Помочь инвесторам с реализацией их инициатив на территории 47 региона готово Агентство экономического развития Ленобласти. Найти площадку для размещения нового производства в Ленобласти теперь можно в один клик — с помощью мобильного приложения и с учетом инфраструктурных потребностей проекта.
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