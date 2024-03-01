«Дары природы» увеличили свой тепличный комплекс во Всеволожском районе

Глава Ленобласти Александр Дрозденко проверил, как «трудятся» шмели из Воронежа и энтомофаги из Белгорода и Волгограда в новых теплицах «Дары природы»

Помимо трехсот сотрудников тепличного комплекса площадью более 20 гектаров, на замену шмелей и маты из Голландии пришли шмели из Воронежа и энтомофаги из Белгорода и Волгограда, которые защищают урожай от вредителей.

«Инвестиции, рабочие места, налоги и вкуснейшая продукция, выращенная без использования химикатов, – во Всеволожском районе введена в строй вторая очередь тепличного комплекса», — отметил Александр Юрьевич.

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Помочь инвесторам с реализацией их инициатив на территории 47 региона готово Агентство экономического развития Ленобласти. Найти площадку для размещения нового производства в Ленобласти теперь можно в один клик — с помощью мобильного приложения и с учетом инфраструктурных потребностей проекта.

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