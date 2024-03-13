В Финляндии с 16 марта начнут задерживать автомобили с российскими номерами

Власти Финляндии предупредили, что владельцы автомобилей с российскими номерами обязаны до 16 марта вывезти из страны свои машины. С субботы их автомобили начнут задерживать.

Нарушителям грозят оплата таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость, а также вывоз машины из ЕС, сообщается на сайте финской таможни.

Исключением являются автомобили, принадлежащие студентам и лицам, работающим по срочному действительному трудовому договору, а также гражданам ЕС и членам их семей, дипломатам и людям, прибывшим в Финляндию по гуманитарным соображениям.

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