Движение на восьми трассах Ленобласти ограничено 27 марта

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в регионе продолжаются ремонтные работы дорожного полотна на отдельных участках трасс.
Р-21 «Кола»:
- км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
- км 88 — км 253 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения
М-10 «Россия»:
- км 593-674, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 621,665 ограничение скорости движения в направлении на СПб с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия;
- км 657 ограничение скорости движения в направлении на СПб с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения.
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А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 110,114,130,141,146 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия.
- км 35 — км 135 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения
А-114 «Вологда»:
- км 331-531, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия»:
- км 47-100+транспортная развязка км 82 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
- км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка пыли и налета у осевого блока «Нью-Джерсси»;
- км 85-96 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00 , устранение размывов;
- км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка барьерного ограждения от пыли и грязи механическим способом;
- км 47-70 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, очистка водоотводных лотков;
- подъезд к г. Выборгу № 2 км 1-2 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, уборка смета от бордюрного камня;
- км 134 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, устранение размывов;
- км 160-161 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 169-170 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта от пыли и грязи.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30, 100-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-121 «Сортавала»:
- км 0-37, транспортные развязки км 10, км 15, км 27, км 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена и установка сигнальных столбиков;
- км 2-3, км 12-13 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, ремонт и замена барьерного ограждения;
- км 37-74 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка барьерного ограждения;
- км 2-145, 48-71 (старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 18:00, замена ламп;
- км 80-120 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения.