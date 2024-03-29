Сегодня, 29 марта, в Ленобласти отмечают День партизанской славы. Праздник сравнительно новый. Его ввели в 2015 году. С тех пор каждое 29 марта олицетворяет подвиг ленинградских людей, которые в тяжёлое для страны время смогли объединиться и помочь одержать победу над фашизмом. Рассказываем, почему выделили именно этот день, кто такие партизаны и чем занималось партизанское движение.

Партизанское движение в Ленобласти

В годы ВОВ в тылу наступавших фашистов была развернута партизанская война. За это время до момента наступления Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов в январе 1944-го в тылу группы «Север» (- окончание партизанской войны в регионе — прим.ред.) на территории Ленобласти действовало 13 партизанских бригад. В их состав, согласно историческим исследованиям, входило около 24 449 человек. Подавляющее большинство — местная молодежь в возрасте от 17 до 20 лет.

Партизанские отряды в довоенных границах находились в Лужском, Белебёлковском и Поддорском (сейчас Новгородская область — прим.ред.), Дедовичском и Дновском (Псковская область — прим.ред.) районах Ленинградской области. В конце лета 1941 года на этих территориях в оккупированной зоне площадью 10 тысяч кв. км. появился первый за годы войны «партизанский край». Народные мстители вытеснили врага. В связи с этим там восстановили сельсоветы, возродили колхозы, возобновили работу школ, медицинских пунктов и других учреждений, а также снова запустили выход газет.

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За 32 месяца войны партизанские подразделения Ленобласти оказали существенную помощь Красной Армии. На их счету:

уничтожение более 100 тысяч вражеских бойцов;

выведение из строя свыше тысячи паровозов и 18 тысяч вагонов;

подрыв 201 железнодорожного и 1 180 шоссейных мостов, а также 150 909 рельс;

разрушение 2 153 километров телеграфно-телефонных линий связи;

сбор и доставка продовольственного обоза в Ленинград, что спасло сотни тысяч жизней.

Примерно 13 тысяч ленинградских партизан погибли в годы войны.

Кто такой партизаны?

Само понятие «партизаны» пошло от французского слова partie, что в переводе означает «часть», «сторона», «доля», «участок» или «сегмент». Но в русской интерпретации более близкое определение «партия», то есть группа лиц. Здесь подразумевается воинское формирование, которое отделяется от основной армии для выполнения специальных задач на фланге или в тылу врага.

Первые партизаны появились в российской истории 23 июля по старому стилю или 4 августа по новому 1812 года. Тогда по указанию главнокомандующего русской армии генерала от инфантерии Михаила Барклая де Толли был образован первый партизанский отряд. Появился он в Смоленске и насчитывал 1 300 человек в составе.

Кто входил в партизанские отряды в годы ВОВ?

В состав партизан попадали разные категории населения, которые оказались в зоне оккупации и давали отпор противнику. Их можно разделить на четыре группы. В первую входили солдаты и командующий состав Красной Армии, оказавшиеся в тылу врага. Во вторую — гражданские, которые вступали в партизанский отряд в попытках спастись от фашистов, избежать экономической кабалы и исключить своё перемещение в Германию на работы. В третью группу входили истребительные батальоны, перебрасываемые во вражеский тыл для ведения активных боевых действий с диверсантами противника.

В таком батальоне НКВД был отец Владимира Путина Владимир Спиридонович. По словам российского лидера в 2000 году, «в группе было 28 человек. Их выбросили под Кингисеппом, они огляделись по сторонам, устроились в лесу и даже успели взорвать состав с боеприпасами. <…> Немцы обложили их со всех сторон, и только некоторым, в том числе и отцу, удалось вырваться. Началось преследование. Остатки отряда уходили к линии фронта. По дороге потеряли ещё несколько человек и решили рассеяться. Отец с головой спрятался в болоте и дышал через тростниковую трубочку, пока собаки, с которыми их искали, не проскочили мимо. Так и спасся. Из 28 человек к своим тогда вышли четверо».

В последней группе были члены партийного аппарата, которые уходили в партизанские подразделения. Они чаще всего руководили действиями партизан.

По примерным подсчётам с 1941 по 1944 годы на оккупированной территории Советского Союза действовали свыше шести тысяч партизанских отрядов и соединений. Общая численность партизан и подпольщиков достигала более одного млн человек.

Чем занималось партизанское движение в годы войны с нацистским режимом?

Среди основных задач, которые стояли перед партизанами того времени, были: нарушение вражеских коммуникаций, освобождение территорий от захватчиков и их удержание, ведение разведки, содействие войскам Красной Армии в проведении ими наступательных и оборонительных боев и операций. Также участники партизанских подразделений совершали диверсионные рейды в тыл противника с целью захвата в плен и уничтожения немецких солдат и офицеров.

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Чем примечательно 29 марта?

Праздник стали проводить в этот день неслучайно. 29 марта 1942-го в осаждённый Ленинград прибыл партизанский обоз в 223 подводы с продуктами — мукой, крупами, мясом, маслом и т.д. Общий вес продовольствия составил более 40 тонн груза. Провиант собирали всем «партизанским краем», который в то страшное время находился на территории Псковской и Новгородской областей. Таким образом люди, оказавшиеся в осаде, получили бесценный груз, ставший спасением для многих из них. В память об этом событии сегодня в регионе отмечается День партизанской славы.

«Мы приняли решение законодательно установить памятные даты Ленинградской области и ближайшая из них — День партизанской славы — посвящена приходу обоза, на котором партизаны доставили продовольствие через линию фронта в Ленинград. Это была уникальная операция, о которой мы должны помнить», — сказал Александр Дрозденко в 2015 году.

Как проходила переправка обоза?

Идея отправки обоза родилась во время посещения «Партизанского края» представителем Северо-Западного фронта Алексеем Асмоловым. Он приехал по случаю перехвата у немцев райцентра Дедовичи (ныне Псковская область — прим.ред). В ходе застолья Асмолов поделился с партизанами снимками блокадного Ленинграда, рассказав, что люди умирают от голода. Тогда масштаб происходящего советские граждане вне города мало представляли, поэтому информация вызвала потрясение. Народные мстители решили отправить обоз с продовольствием.

Воплощение идеи начали со сбора продуктов с оставшихся деревень, куда с рассказом о происходящем в Ленинграде отправляли агитаторов и сборщиков. Последние принимали всё, даже крохи продуктов. Многие деревенские не могли похвастаться большим количеством съестного. Немцы «прошлись» по всей территории: где не захватывали, там бомбили с воздуха хотя бы часть. Так в Поддорском районе, где до войны занимались животноводством, разогнали скот. Общими усилиями удалось собрать более трёх с половиной пудов провианта.

Указанные 223 подводы располагались в разных точках занятой партизанами земли. Какие-то были скрыты в лесах, другие временно расположили в сараях. Отправка бесценного груза стартовала вечером 5 марта из села Нивки. Путь пролегал через оставшиеся населённые пункты, на которых собирали подводы в обоз. Так как вес подводы имел ограничения, то возницами брали подростков. О выходе известили радиограммой Смольный.

Ехали в основном ночью по лесам и болотам, чтобы не привлекать внимания. Передвигались небольшими партиями — по два-три десятка подвод, разделившись на семь частей на случай бомбежки, проходя в сутки от 15 до 20 км. Днём отсыпались в деревнях, пряча груз от глаз врага. Операция проходила под началом Фёдора Потапова, который во второй партизанской бригаде отвечал за снабжение продовольствием и оружием. В ходе пути решили не идти коротким путём, а сделать основательный крюк через Рдейские болота. Стоял март, так что в целом подмороженная за зиму болотистая местность позволяла пройти, но попадались и ямы под снегом. Упавшую лошадь приходилось вынимать общими силами. В лесных массивах путь прорубали, чтобы обоз мог проехать дальше.

Голодное время и свойственная сезону прохлада не способствовали быстрому передвижению. Но никто из участников не рискнул взять еду для ленинградцев. Всем сразу было сказано, кто посмеет, того, по законам военного времени, оставят на дороге с пулей в голове. Были и другие сложности. На село Березняки, где проходил обоз, немцы обрушили авианалёт. Тогда загорелись четыре дома, но это не помешало продолжить путь.

Особое внимание уделяли лошадям. Им, чтобы животные не выдали своё местоположение храпом или шумными выдыхами, наматывали на голову попоны или мешки. Мальчишки-возницы очень бережно относились к здоровью питомцев — при больших нагрузках лошадь могла сильно заболеть.

Проход обоза по линии фронта обеспечили несколько групп партизан: 60 — из отряда имени Бундзена и 80 бойцов под командованием Ивана Павлова. Разведчиками руководил Михаил Харченко, а самой бригадой — Сергей Орлов и Николай Васильев. Совместными усилиями им удалось организовать максимальную защиту. Харченко, к примеру, двигаясь на расстоянии нескольких километров впереди, при необходимости отвлекал на свою группу врага или уводил в сторону. Так получилось пройти шоссе, где засел противник, без человеческих потерь. А это был последний рубеж, за которым ждали бесценный груз. 21 марта обоз передали 8-й гвардейской дивизии.

«В ту ночь нас подняла стрельба за вражеской линией фронта. Не сразу мы поняли, что происходит. Вскоре на нейтралку пришла полковая разведка, а за ней двинулись минеры и стали вехами обозначать проходы в минных полях. И вдруг на «ничейной» земле показались крестьянские сани, запряженные лошадьми. Во весь опор они мчались к нашим окопам. Мы не верили своим глазам: ведь не танки — Обоз прорвал фронт!..», — слова бойца Алексея Жердева из книги Александра Асмолова «Фронт в тылу вермахта».

Позже груз направили на железнодорожную станцию Чёрный Бор, где продукты с подводов перенесли в вагоны, а затем отвезли к берегу Ладожского озера. По Дороге жизни они попали в осаждённый Ленинград. 29 марта партизан с провизией встретило городское руководство. Михаил Харченко, как и ещё несколько партизан, получил звание Герой Советского Союза.

Что такое «партизанский край»?

Во время Великой Отечественной войны появились особые территориальные зоны — освобождённые или не занятые врагом и на протяжении длительного времени удерживаемые партизанами. Их называли «партизанскими краями» или «партизанскими республиками». К ним также относились частично освобождённые и систематически контролируемые народными мстителями участки.

Они обычно создавались в труднодоступных местах: в лесах, на болотах и в районе гор, где противнику было бы сложнее добраться до участников движения. Первые «партизанские края» возникли осенью 1941 года. К лету 1943-го они уже занимали 1/6 часть оккупированной врагом территории. Фашисты величали такие участки «незамиренная территория».