В Петербурге задержали двух иностранцев, похитивших у себя на родине человека

Автор: Анастасия Щербакова
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Преступники находились в межгосударственном розыске.

В Санкт-Петербурге полиция задержала двух иностранных граждан, которые находились в розыске у себя на родине за похищение человека и вымогательства. Сейчас преступники находятся под стражей.

Задержанные доставлены в отдел полиции Невского района для дальнейшей передачи инициатору розыска, — передает МВД по Петербургу и Ленобласти.
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