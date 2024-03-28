В Петербурге задержали двух иностранцев, похитивших у себя на родине человека

Преступники находились в межгосударственном розыске.
В Санкт-Петербурге полиция задержала двух иностранных граждан, которые находились в розыске у себя на родине за похищение человека и вымогательства. Сейчас преступники находятся под стражей.
Задержанные доставлены в отдел полиции Невского района для дальнейшей передачи инициатору розыска, — передает МВД по Петербургу и Ленобласти.
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