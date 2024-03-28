На жителя Синявино, накинувшегося с ножом на соседку и ее сыновей, завели дело о покушении на убийство

Автор: Анастасия Щербакова
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Следствие будет настаивать в суде на аресте мужчины.

63-летний житель Синявино, напавший с ножом на соседку и ее двух сыновей, предъявлено обвинение. Мужчине вменяют покушение на убийство, сообщает региональный Следственный комитет.

Как передают правоохранители, в стычке между соседями пострадал 16-летний подросток, получивший ножевое ранение в шею. Сейчас жизни и здоровью юноши ничего не угрожает.

Следствием направлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, — указано в сообщении.  
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