На жителя Синявино, накинувшегося с ножом на соседку и ее сыновей, завели дело о покушении на убийство

Следствие будет настаивать в суде на аресте мужчины.
63-летний житель Синявино, напавший с ножом на соседку и ее двух сыновей, предъявлено обвинение. Мужчине вменяют покушение на убийство, сообщает региональный Следственный комитет.
Как передают правоохранители, в стычке между соседями пострадал 16-летний подросток, получивший ножевое ранение в шею. Сейчас жизни и здоровью юноши ничего не угрожает.
Следствием направлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, — указано в сообщении.
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