В Петербурге продлили коронавирусные ограничения до конца года

В Петербурге коронавирусные ограничения продлили до конца 2024 года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Смольного.

Из постановления исключено несколько утративших актуальность пунктов, в частности, больше не требуется обязательная вакцинация сотрудников организаций, занятых в сферах образования, торговли, культуры, общепита, такси и салонов красоты.

Ранее ограничения действовали до 31 марта.

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