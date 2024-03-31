Стали известны жуткие обстоятельства гибели двух человек в Выборгском районе

Ранее в частном доме в поселке Лужки были обнаружены два тела. Как выяснилось, погибли мужчины еще три дня назад.

Тела двух мужчин обнаружили в поселке Лужки в частном доме 31 марта. В полицию о случившемся сообщила знакомая владельца жилища.

Прибывшие на место ЧП правоохранители наблюдали страшную картину — хозяин дома находился в одной из комнат с глубокой раной на голове от топора. Второго погибшего обнаружили за жилой постройкой.

По имеющимся данным, первым скончался владелец дома. Его убил приятель, с которым он недавно познакомился и решил пригласить в гости. Затем убийца решил добровольно уйти из жизни.

По данному факту возбуждено уголовное дело.