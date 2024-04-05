Ребенок провалился под лед искусственного озера в деревне Савольщина и утонул

Трагедией обернулась обычная весенняя прогулка у воды для отца и сына.
Все произошло на территории частного дома в деревне Савольщина в Ломоносовском районе Ленобласти. Трехлетний ребенок гулял возле искусственного водоема с отцом. В один момент мужчина отвлекся, а мальчик оказался в ледяном пруду и утонул.
Видео: СУ СКР по Ленобласти
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». СК и прокуратура проводят проверку.
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