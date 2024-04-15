Ленобласть делает большой шаг к высокотехнологическому протезированию

Правительство области подписало трехстороннее соглашение о сотрудничестве с фондом «Защитники Отечества» и АО «ЦИТО» — одним из ведущих производителей медицинских изделий
Проект позволит сконцентрировать в одном месте ряд объектов социальной инфраструктуры, реабилитации и адаптации, высокотехнологичного протезирования, жилье, адаптированное для лиц с инвалидностью, совокупность государственных сервисов, представленных в формате «одного окна», а также предприятия и производства резидентов кластера.
АО «ЦИТО» занимает одно из лидирующих мест по обеспечению населения протезно-ортопедическими изделиями.
Ранее глава Ленобласти побывал на заводе «Белорусского протезно-ортопедического восстановительного центра». Вместе с Александров Юрьевичем на производстве побывала его супруга Ирина Дрозденко — директор Мультицентра социальной и трудовой интеграции, который был создан по ее инициативе. Опыт будет полезен в контексте предстоящего создания в Ленинградской области Центра протезирования и реабилитации для ветеранов СВО. Как отметил глава 47 региона, он лично будет просить белорусскую сторону на этапе «сборки» центра в Ленобласти направить в помощь специалистов.
На базе Мультицентра уже выстроена человекоцентричная модель, включающая оказание услуг по профессиональной диагностике и обучению – переподготовке, сопровождаемому трудоустройству и проживанию, обеспечению техническими средствами реабилитации и др.