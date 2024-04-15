Ленобласть делает большой шаг к высокотехнологическому протезированию

Правительство области подписало трехстороннее соглашение о сотрудничестве с фондом «Защитники Отечества» и АО «ЦИТО» — одним из ведущих производителей медицинских изделий

«Мы делаем большой шаг к высокотехнологическому протезированию, к комплексной социализации участников специальной военной операции. Мы будем одними из первопроходцев в этом направлении. Создание межрегионального центра протезирования отвечает вызовам времени, пропускная способность проекта составит 800-1600 услуг в год», — отметил Александр Дрозденко.

Проект позволит сконцентрировать в одном месте ряд объектов социальной инфраструктуры, реабилитации и адаптации, высокотехнологичного протезирования, жилье, адаптированное для лиц с инвалидностью, совокупность государственных сервисов, представленных в формате «одного окна», а также предприятия и производства резидентов кластера.

АО «ЦИТО» занимает одно из лидирующих мест по обеспечению населения протезно-ортопедическими изделиями.

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Ранее глава Ленобласти побывал на заводе «Белорусского протезно-ортопедического восстановительного центра». Вместе с Александров Юрьевичем на производстве побывала его супруга Ирина Дрозденко — директор Мультицентра социальной и трудовой интеграции, который был создан по ее инициативе. Опыт будет полезен в контексте предстоящего создания в Ленинградской области Центра протезирования и реабилитации для ветеранов СВО. Как отметил глава 47 региона, он лично будет просить белорусскую сторону на этапе «сборки» центра в Ленобласти направить в помощь специалистов.

На базе Мультицентра уже выстроена человекоцентричная модель, включающая оказание услуг по профессиональной диагностике и обучению – переподготовке, сопровождаемому трудоустройству и проживанию, обеспечению техническими средствами реабилитации и др.