Пятеро избили и ограбили жителя Гатчины

На улице Авиатриссы Зверевой в Гатчине 21 апреля около 06:00 пятеро неизвестных избили 29-летнего местного жителя, отобрали у него 40 тысяч рублей и iPhone, после чего скрылись.

Пострадавшего госпитализировали с сотрясением мозга, ранами, ушибами на лице и ногах. После оказания медицинской помощи жителя Гатчины опустили домой.

Заведено уголовное дело о грабеже. Сумма ущерба составила 45 тысяч рублей. Преступников разыскивают. На вид злоумышленникам 18-20 лет, были в темной одежде.