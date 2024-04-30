На девяти трассах Ленобласти 30 апреля ограничено движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в регионе продолжаются ремонтные работы дорожного полотна на отдельных участках трасс.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

— км 12- км 260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 22 ограничение скорости движения в направлении Санкт-Петербурга с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия;

— км 84, 88, 98 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия;

— км 12-40, тр.р.40 ограничение скорости движения в направлении Санкт-Петербурга с 08:00 до 19:00, замена светоотражающих элементов на силовом барьерном ограждении в разделительной полосе.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

— км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

— км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 35-136 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, строительство линии освещения;

— км 71-94, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, устранение деформаций асфальтобетонного покрытия.

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А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

— км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка обочин от пыли и грязи механизированным способом;

— км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка краевой полосы от пыли и грязи;

— км 76+500 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, устранение размывов;

— подъезд к Выборгу №1 км 0-4, подъезд №2 км 1-3 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

— км 136 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, строительство линии освещения.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

— км 0-10 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 19:00, установка сигнальных столбиков;

— км 36-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, покраска бортового камня.

А-181 «Магистральная»:

— км 0-30, 100-122 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

— км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации обочины.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 0-37, транспортные развязки км 10, км 15, км 27, км33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а\б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

— км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка барьерного ограждения и шумозащитных экранов;

— км 18-27 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи;

— км 18-27 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, очистка разделительной полосы от пыли и грязи;

— км 13-14 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

— км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка барьерного ограждения;

— км 60 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, ликвидация размывов.

А-180 «Нарва» Санкт-Петербург — граница с Эстонской Республикой:

-км 146- 149 ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 18:00, очистка асфальтобетонного покрытия от песка механическим способом.