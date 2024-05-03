Более 165 тысяч ленинградцев приняли участие в выборе территорий для благоустройства

Подведены итоги Всероссийского онлайн-голосования по выбору территорий и дизайн-проектов благоустройства, которое пройдет в 2025 году

«Каждый год в Ленобласти становится все больше благоустроенных скверов, площадей, парков, детских и спортивных площадок. С нацпроектом «Жилье и городская среда» ленинградцы видят, как меняются города и поселки. По предварительным данным, в выборе территорий для благоустройства приняли участие больше 165 тысяч жителей Ленинградской области. Для поддержанных ими территорий разработают дизайн-проекты. После этого состоится отбор, и проекты предстоит реализовать в 2025 году», — подчеркнул губернатор Ленинградской области.

С каждым годом все больше людей участвуют в голосовании. По предварительным данным, в этом году в нем приняли участие 17,2 млн человек. Это на 3 млн больше, чем в прошлом году.

Детальная информация по победившим в Ленинградской области территориям для благоустройства будет опубликована в мае на портале регионального правительства и профильного комитета по ЖКХ.

Напомним, что список утвержденных для благоустройства в 2024 году территорий доступен по ссылке.

Отметим, что Ленобласть третий год подряд становится лучшей по благоустройству. Всего в Ленобласти в 2021 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустраивается 77 парков, скверов, площадей, набережных, многофункциональных спортивных и детских площадок. В 2022 — столько же территорий. В 2023 году в Ленобласти благоустроено 105 общественных территорий, на эти цели выделено 2 млрд рублей.

Кроме того победителями Всероссийского конкурса лучших проектов “Малые города и исторические поселения” стали в 2020 году четыре города: Выборг, Гатчина, Луга и Сосновый Бор. На федеральном уровне в 2020 году победили семь городов: Сосновый Бор, Гатчина, Волхов, Кириши, Сясьстрой, Новая Ладога и Ивангород. В 2021 году пять городов одержали победу, что привлекло в Ленобласть 320 млн руб. из федерального бюджета.