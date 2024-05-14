В Ленобласти прошла встреча волонтеров, оказывающих помощь военнослужащим в зоне СВО

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться
c399b5c171a770ad3ac1bde826e9d97e
Фото: пресс-служба Администрации Ленинградской области

На базе фонда «Ленинградский рубеж» обсудили помощь волонтерам с расходными материалами.

В Фонде «Ленинградский рубеж» состоялась рабочая встреча руководства организации, профильных комитетов Администрации Ленобласти, представителей ЛенВО с лидерами волонтерских и общественных организаций, оказывающих помощь военнослужащим из 47-го региона.

На встрече обсуждались два основных вопроса. Первый — организация помощи волонтерам с расходниками, которые изготавливают носилки, подсумки и плетут маскировочные сети для фронта. Эту задачу ранее поставил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко по итогам прямой линии.

Второй вопрос касался обеспечения логистики, чтобы помощь доставлялась именно туда, где она наиболее востребована. Задача — объединить усилия Фонда, военных и волонтеров для эффективной организации помощи.

На мероприятии общественники заполнили анкеты с опросом, которые будут проанализированы рабочей группой для дальнейшего взаимодействия по оказанию поддержки, сообщила пресс-служба Администрации Ленинградской области.

Вам будет интересно
В Ленобласти прошла встреча волонтеров, оказывающих помощь военнослужащим в зоне СВО СВО, Ленобласть, Ленинградский рубеж, волонтеры
Ленобласть направила в Енакиево еще пять тонн гуманитарного груза
Помощь адресована роддомам подшефного города. Ленинградский филиал организация "Союз женщин России" собрал пять тонн гуманитарной помощи, предназначенной для подшефного региону города...
14.05.2024 41
Автор