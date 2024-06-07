Спасатели эвакуировали пожилого мужчину из леса в Приозерском районе

Сотрудники Аварийно-спасательной службы Ленинградской области 7 июня получили заявку из Приозерского района. Пенсионеру внезапно стало плохо.
Мужчина не мог самостоятельно выйти из лесного массива в районе озера Травкино. Ситуация осложнялась тем, что добраться до пострадавшего было возможно только по воде.
На помощь пожилому мужчине отправился поисково-спасательный отряд Приозерска. Они эвакуировали пострадавшего из леса и передали сотрудникам скорой помощи.
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