Спасатели эвакуировали пожилого мужчину из леса в Приозерском районе

Сотрудники Аварийно-спасательной службы Ленинградской области 7 июня получили заявку из Приозерского района. Пенсионеру внезапно стало плохо.

Мужчина не мог самостоятельно выйти из лесного массива в районе озера Травкино. Ситуация осложнялась тем, что добраться до пострадавшего было возможно только по воде.

На помощь пожилому мужчине отправился поисково-спасательный отряд Приозерска. Они эвакуировали пострадавшего из леса и передали сотрудникам скорой помощи.