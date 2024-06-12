На девяти трассах Ленобласти 12 июня действуют ограничения

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в регионе продолжаются ремонтные работы дорожного полотна на отдельных участках трасс.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

— км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

— км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

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А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

— км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 110 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение дефектов дорожного покрытия (ямочный ремонт).

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 350-410 ограничение скорости движения в оба направления с 04:00 до 15:00, скашивание травы механизированным способом.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

— км 47-100+ транспортные развязки км 51, 70, 82, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка асфальтобетонного покрытия от пыли и грязи;

— км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка барьерного ограждения;

— км 70-47 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, очистка асфальтобетонного покрытия от пыли и грязи;

— км 58-61 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную.

А-181 «Скандинавия» подъезд к МАПП «Светогорск»:

— км 37-40 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 19:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

— км 0-36 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 19:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом.

А-181 «Скандинавия» подъезд к МАПП «Брусничное»:

— км 136-142 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций асфальтобетонного покрытия;

— км 136-159 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, планировка обочины.

А-181 «Магистральная»:

— км 0-30, км 94-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации асфальтобетонного покрытия;

— км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов мусора с элементов а/д;

— км 19-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

— транспортная развязка км 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена бордюрного камня;

— км 0-37+(Транспортные развязки км 10 + км 15 + км 27+ км 33) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка асфальтобетонного покрытия от пыли и грязи;

— км 19-37 ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы механизированным способом;

— км 56-78 ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация размывов;

— км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка асфальтобетонного покрытия от пыли грязи механизированным способом;

— км 41-56 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом.