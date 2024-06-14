В полуфинал первого в России конкурса таланта, творчества и региональных достопримечательностей среди любительниц активного отдыха и путешествий вышли четыре жительницы Ленинградской области

Среди полуфиналисток пресс-секретарь администрации Волховского района Ирина Михайлова, мастер перманентного макияжа и бровист Екатерина Матвеева из Волхова, мастер машинной вышивки из Гатчины Екатерина Коугия и руководитель предприятия по производству крафтового мороженого Татьяна Щепина из поселка Сельцо.

Финалисток конкурса ждет финал «Алтайский актив», который состоится в Алтайском крае и Республике Алтай. Призовой фонд составит 500 000 рублей. Подробное положение о конкурсе — на сайте.

Вам будет интересно Представителей туротрасли Ленобласти приглашают за субсидиями В регионе до 16 июня продолжается прием заявок на субсидии на развитие туристической инфраструктуры Субсидии можно будет потратить на приобретение туристического... 10.06.2024 116

Напомним, что Ленобласть вошла в топ-3 регионов страны по количеству туристических поездок в 2022 году. По данным Росстата, всего за год в регион совершили 15,2 миллиона турпоездок, что на 23% больше, чем в 2022 году. Также правительство России распорядилось выделить из федерального бюджета 118 миллионов рублей на развитие туризма в Ленинградской области.

Как уже ранее отметил Александр Дрозденко на ПМЭФ-2023, туризм — это одна из приоритетных задач стратегии социально-экономического развития региона. В планах региона увеличить турпоток в два раза к 2030 году.

Кроме того, в регионе развит событийный туризм. Ежегодно в разных районах области проходит более 400 событийных мероприятий, подробнее — на сайте.