Сквер о мотивам сказок Пушкина открыли в поселке Гатчинского района

Сквер «Сказка» в Суйде стал пятым общественным пространством, благоустроенным в области в 2024 году по нацпроекту

В поселке располагалась усадьба прадеда Александра Пушкина, здесь родилась мать великого поэта. Поэтому и сквер, открытый в год 225-летия со дня рождения поэта, связали с творчеством Пушкина. Здесь установили информационные щиты со стихами поэта и цитатами из его сказок, — подчеркнул губернатор области Александр Дрозденко.

Фото: lenobl.ru

Работы в Гатчинском районе проведены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Жители предложили территорию для благоустройства, проголосовали за нее онлайн, обсудили с проектировщиками, дизайнерами, специалистами комитета по ЖКХ области и Центра компетенций свои пожелания — от малых форм до покрытия и деревьев. После чего в поселке появились новое место притяжения с качелями, каруселями, меловой доской в виде пушкинского дуба, спортплощадка с комплексом для тренировок и оборудованием для стритбола, пространство для тихого отдыха с городскими качелями и лавочками.

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Отметим, что Ленобласть третий год подряд становится лучшей по благоустройству. Всего в Ленобласти в 2021 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустраивается 77 парков, скверов, площадей, набережных, многофункциональных спортивных и детских площадок. В 2022 — столько же территорий. В 2023 году в Ленобласти благоустроено 105 общественных территорий, на эти цели выделено 2 млрд рублей.

Напомним, что список утвержденных для благоустройства в 2024 году территорий доступен по ссылке. Всего в области в 2024 году по нацпроекту, в том числе после победы во Всероссийском конкурсе, благоустраивается 115 общественных территорий.

Кроме того победителями Всероссийского конкурса лучших проектов “Малые города и исторические поселения” стали в 2020 году четыре города: Выборг, Гатчина, Луга и Сосновый Бор. На федеральном уровне в 2020 году победили семь городов: Сосновый Бор, Гатчина, Волхов, Кириши, Сясьстрой, Новая Ладога и Ивангород. В 2021 году пять городов одержали победу, что привлекло в Ленобласть 320 млн руб. из федерального бюджета.