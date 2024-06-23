Житель Соснового Бора украл сладости в Петербурге

Сотрудники Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, 20 июня около 21:10 увидели молодого человека, бежавшего с коробкой кондитерских изделий в руках. Его преследовал работник одного из сетевых продуктовых магазинов.

Росгвардейцы задержали 25-летнего жителя города Сосновый Бор. Задержанный украл кондитерские изделия из магазина на проспекте Стачек: коробку с 30 шоколадными батончиками, четыре упаковки с конфетами, несколько пачек кофе.

Преступника доставили в полицию. Выяснилось, что 25-летний ленинградец работает в одном из маркетплейсов, ранее судим за кражу и грабеж.