Новое общественное пространство «Сквер Победы» открыли в Кузьмоловском

Во Всеволожском районе благоустроен еще один сквер по нацпроекту «Жилье и городская среда»

Именно за эту территорию в рейтинговом голосовании на портале Вместе47.рф отдали голоса большинство жителей Кузьмоловского поселения. В сквере установлены лавочки и городские качели, смонтировано современное освещение, проложены удобные дорожки, высажены липы и живая изгородь из кизила.

«Это уже седьмая территория, благоустроенная по нацпроекту в этом году, благодарю местную администрацию и подрядчика за эффективную работу», — рассказал председатель комитета по ЖКХ области Александр Тимков.

Вам будет интересно Сквер о мотивам сказок Пушкина открыли в поселке Гатчинского района Сквер «Сказка» в Суйде стал пятым общественным пространством, благоустроенным в области в 2024 году по нацпроекту Работы в Гатчинском районе проведены... 19.06.2024 141

Отметим, что Ленобласть третий год подряд становится лучшей по благоустройству. Всего в Ленобласти в 2021 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустраивается 77 парков, скверов, площадей, набережных, многофункциональных спортивных и детских площадок. В 2022 — столько же территорий. В 2023 году в Ленобласти благоустроено 105 общественных территорий, на эти цели выделено 2 млрд рублей.

Напомним, что список утвержденных для благоустройства в 2024 году территорий доступен по ссылке. Всего в области в 2024 году по нацпроекту, в том числе после победы во Всероссийском конкурсе, благоустраивается 115 общественных территорий.

Кроме того победителями Всероссийского конкурса лучших проектов “Малые города и исторические поселения” стали в 2020 году четыре города: Выборг, Гатчина, Луга и Сосновый Бор. На федеральном уровне в 2020 году победили семь городов: Сосновый Бор, Гатчина, Волхов, Кириши, Сясьстрой, Новая Ладога и Ивангород. В 2021 году пять городов одержали победу, что привлекло в Ленобласть 320 млн руб. из федерального бюджета.