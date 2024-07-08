Эксперт рассказал, как проявляется недостаток витамина B2 в организме

Дефицит этого соединения может привести к серьезным последствиям для здоровья.
Недостаток витамина B2 в организме проявляется различными поражениями кожи, выпадением волос, корками на губах и маленькими язвами на слизистой глаз, предупредил эпидемиолог Михаил Лебедев.
Гиповитаминоз рибофлавина – явление достаточно редкое, однако он встречается у пациентов с болезнями эндокринной системы <…> В группу риска также входят люди, отказавшиеся от продуктов животного происхождения, — рассказал эксперт в беседе с «Газетой.ру».
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03.07.2024 230