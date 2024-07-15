Бастрыкин поручил проверить перевозчика в Мурино, в автобусе которого пассажирка провалилась в дыру

Женщина сломала ногу и была госпитализирована в больницу. Неприятной ситуацией заинтересовались в центральном аппарате СК РФ.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на личный контроль ситуацию жительницы Мурино, которая провалилась в в дыру на ступеньке автобycа и сломала ногу.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ленинградской области Сергею Тихоновичу Сазину доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки, — указано в сообщении ведомства.
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