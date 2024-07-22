Мошенники стали запугивать россиян штрафами за посещение запрещенных ресурсов

Эксперт напомнил гражданам, что в законодательстве не предусмотрены штрафы за визиты на запрещённые сайты.

В России участились случаи обмана россиян со стороны мошенников. Граждане получают сообщения от мошенников о необходимости уплаты штрафа за якобы посещение запрещенного сайта. Причем нередко угрозы приходят пользователям, которые не заходили на подобные ресурсы.

Как подчеркивает эксперт по информационной безопасности Юрий Бастрыкин, бояться рассылок с угрозами не стоит. Законодательство не предусматривает штрафы за посещение запрещенных сайтов. При получении подобных писем, сразу добавляйте номер в черный список.