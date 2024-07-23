На Верхнем Суздальском озере спасли третьего за день тонущего ребенка

Автор: Гузель Галимова
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Спасатели вытащили из Верхнего Суздальского озера еще одного тонувшего ребенка.

10-летнего мальчика заметили в 4-5 метрах от берега. Спасатели достали его из воды и передали медикам, госпитализация не потребовалась, сообщили в ГУ МЧС по СПб и ЛО.

Это уже третий случай за день. Ранее с разницей в пару минут на озере спасли двух тонущих мальчиков 12 и 14 лет.

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