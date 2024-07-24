Ленобласть 25 июля накроет 30-градусная жара

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: МЧС Ленинградской области

На территории региона ожидается преимущественно жаркая погода.

Согласно прогнозу МЧС, в четверг, 24 июля, в Ленинградской области ожидается погода с переменной облачностью. Столбики термометров в большинстве района региона достигнут отметки 30 градусов жары.

Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный ночью 2-5 м/с, днем 3-8 м/с.  Температура воздуха ночью +10…+15 гр., местами до +18 гр., днем +25…+30 гр., — передает ведомство. 
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22.07.2024 109
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