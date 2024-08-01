В отношении должностных лиц, игнорировавших проблемы жильцов ветхой постройки, возбудили дело о халатности.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности после жалоб жителей старого дома в Выборге, в котором живет в том числе сирота с двумя детьми. На проблему жильцов ранее обратил внимание глава центрального аппарата СК Александр Бастрыкин.

Условия проживания в доме 1948 года постройки невыносимые. Жильцы жаловались на протекающую крышу, а также на трещины и плесень на стенах. Однако никаких мер не предпринималось. Более того, постройку отказались признавать аварийной.

Целью установления всех обстоятельств следственным путем, в следственном отделе по городу Выборгу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность), — указано в сообщении СК.